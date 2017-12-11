Суд у справі Майдану продовжив слухати заперечення адвокатів Януковича на докази ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва, який розглядає клопотання на надання дозволу проведення спеціального (заочного) досудового слідства за підозрою екс-президента України Віктора Януковича в організації та керуванні розстрілами на Майдані у лютому 2014 року, продовжив заслуховування заперечень адвокатів на докази Генпрокуратури, передає кореспондент УНН.
“Судове засідання оголошено продовженим. Суд продовжує заслуховувати заперечення сторони захисту”, — зазначила суддя Світлана Шапутько.
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Нагадаємо, Печерський райсуд Києва розглядає клопотання Генеральної прокуратури України на дозвіл проведення спеціального (заочного) досудового розслідування за підозрою Януковича в організації та керуванні розстрілами активістів Майдану у лютому 2014 року.