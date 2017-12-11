Суд по делу Майдана продолжил слушать возражения адвокатов Януковича на доказательства ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева, который рассматривает ходатайство на предоставление разрешения проведения специального (заочного) досудебного следствия по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в организации и управлении расстрелами на Майдане в феврале 2014 года, продолжил заслушивания возражений адвокатов на доказательства Генпрокуратуры, передает корреспондент УНН.
"Судебное заседание объявлено продолженным. Суд продолжает заслушивать возражения стороны защиты", - отметила судья Светлана Шапутько.
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Напомним, Печерский райсуд Киева рассматривает ходатайство Генеральной прокуратуры Украины на разрешение проведения специального (заочного) досудебного расследования по подозрению Януковича в организации и управлении расстрелами активистов Майдана в феврале 2014 года.