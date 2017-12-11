Суд по делу Майдана продолжил слушать возражения адвокатов Януковича на доказательства ГПУ

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева, который рассматривает ходатайство на предоставление разрешения проведения специального (заочного) досудебного следствия по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в организации и управлении расстрелами на Майдане в феврале 2014 года, продолжил заслушивания возражений адвокатов на доказательства Генпрокуратуры, передает корреспондент УНН.