Суд у справі екс-посадовця Львівщини Ю.Гольця перенесли
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 29 березня. УНН. Сьогодні, у Галицькими суді м.Львова відбулось перше засідання у справі екс- посадовця Львівської міської ради Юрія Гольця. У ході засідання було прийнято рішення про перенесення суду, через не явку адвоката підзахисного, повідомляє кореспондент УНН.
Прокурор у цій справі виключає ймовірність затягування засідання.
" Поки про затягування мова не йде, Ю.Голець заявив, що його адвокат хворий. Будемо чекати наступного засідання",- заявила прокурор О.Олійник.
Нагадаємо екс-посадовця Львова, Ю. Гольця підозрюють у службовій недбалості внаслідок чого загинуло четверо людей на Грибовицького сміттєзвалищі.
"Я свою вину не визнаю, однозначно. Як може бути винен чиновник міської ради в тому, що на Грибовицького полігоні загинуло четверо людей. Тут всі питання до керівників сміттєзвалища",- розповів Ю.Голець.
Відомо, що нас тупне засідання заплановано на 21 квітня.
Раніше УНН повідомляв, що Підготовче засідання у справі Ю.Гольця відбулось у Львові відбулось 21 березня.