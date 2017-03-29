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Суд по делу экс-чиновника Львова Ю.Гольця перенесли

Суд по делу экс-чиновника Львова Ю.Гольця перенесли

Киев • УНН

 • 9960 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 29 марта. УНН. Сегодня, в Галицкими суде г.Львова состоялось первое заседание по делу экс-чиновника Львовского городского совета Юрия Гольца. В ходе заседания было принято решение о переносе суда, из-за не явку адвоката подзащитного, сообщает корреспондент УНН.

Прокурор в этом деле исключает вероятность затягивания заседания.

“Пока о затягивании речь не идет, Ю.Голець заявил, что его адвокат болен. Будем ждать следующего заседания”, — заявила прокурор О.Олейник.

Напомним экс-чиновника Львова, Ю. Гольца подозревают в служебной халатности в результате чего погибли четыре человека на Грибовичской свалке.

“Я свою вину не признаю, однозначно. Как может быть виноват чиновник городского совета в том, что на Грибовичском полигоне погибло четыре человека. Здесь все вопросы к руководителям свалки”, — рассказал Ю.Голець.

Известно, что следующее заседание запланировано на 21 апреля.

Ранее сообщал, что Подготовительное заседание по делу Ю.Гольця состоялось во Львове состоялось 21 марта .

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