Суд по делу экс-чиновника Львова Ю.Гольця перенесли

Прокурор в этом деле исключает вероятность затягивания заседания.

“Пока о затягивании речь не идет, Ю.Голець заявил, что его адвокат болен. Будем ждать следующего заседания”, — заявила прокурор О.Олейник.

Напомним экс-чиновника Львова, Ю. Гольца подозревают в служебной халатности в результате чего погибли четыре человека на Грибовичской свалке.

“Я свою вину не признаю, однозначно. Как может быть виноват чиновник городского совета в том, что на Грибовичском полигоне погибло четыре человека. Здесь все вопросы к руководителям свалки”, — рассказал Ю.Голець.

Известно, что следующее заседание запланировано на 21 апреля.

Ранее сообщал, что Подготовительное заседание по делу Ю.Гольця состоялось во Львове состоялось 21 марта .