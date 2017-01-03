Суд у справі екс-нардепа від КПУ А.Александровської призначений на 9 січня

У повідомленні зазначено, що засідання Харківського районного суду Харківської області у справі екс-нардепа від КПУ Алли Александровської, підозрюваної в посяганні на територіальну цілісність і незалежність України, призначено на 9 січня поточного року.

Початок засідання призначено на 10:00.

Як повідомляв УНН, 29 червня у екс-очільниці комуністів Харкова Алли Александровської провели обшук, після чого її затримали.

Нагадаємо, правоохоронці затримали колишнього народного депутата від КПУ Аллу Александровську за намагання підкупити керівництво та депутатів місцевих рад Харківщини для прийняття на сесіях звернень до парламенту та Президента України стосовно змін до Конституції з питань федералізації.