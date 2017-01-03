Суд по делу экс-нардепа от КПУ А.Александровской назначен на 9 января
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Харьковский районный суд 9 января рассмотрит дело бывшего народного депутата от Коммунистической партии Украины Аллы Александровской. Об этом сообщается на официальном портале "Судебная власть Украины", передает УНН.
В сообщении отмечается, что заседание Харьковского районного суда Харьковской области по делу экс-нардепа от КПУ Аллы Александровской, подозреваемой в посягательстве на территориальную целостность и независимость Украины, назначено на 9 января текущего года.
Начало заседания назначено на 10:00.
Как сообщал УНН, 29 июня у экс-руководительницы коммунистов Харькова Аллы Александровской провели обыск, после чего ее задержали .
Напомним, правоохранители задержали бывшего народного депутата от КПУ Аллу Александровскую за попытку подкупить руководство и депутатов местных советов Харьковской области для принятия на сессиях обращений в парламент и Президенту Украины относительно изменений в Конституцию по вопросам федерализации.