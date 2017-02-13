Суд у справі А.Чийгоза сьогодні продовжить допит “секретного свідка”
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Суд у справі заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза продовжить допит “секретного свідка”. Про це адвокат Микола Полозов повідомив у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Сьогодні продовжиться допит засекреченного свідка під псевдонімом “Аблаєв Мемет Юсупович”, — написав адвокат.
Нагадаємо, А.Чийгозу інкримінують “організацію та участь у масових безладах під стінами” кримського парламенту 26 лютого 2014 року.
Як повідомляв УНН, 6 лютого Верховний суд окупованого Криму залишив під вартою заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза.
Сегодня продолжение допроса засекреченного свидетеля под псевдонимом "Аблаев Мемет Юсупович".#FreeChiygoz— Николай Полозов (@nikolai_polozov) 13 февраля 2017 г.