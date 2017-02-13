Суд по делу А.Чийгоза сегодня продолжит допрос "секретного свидетеля"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Суд по делу заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза продолжит допрос "секретного свидетеля". Об этом адвокат Николай Полозов сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Сегодня продолжится допрос засекреченного свидетеля под псевдонимом" Аблаев Мэмет Юсупович ", - написал адвокат.
Напомним, А.Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен" крымского парламента 26 февраля 2014 года.
Как сообщал УНН, 6 февраля Верховный суд оккупированного Крыма оставил под стражей заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза.
Сегодня продолжение допроса засекреченного свидетеля под псевдонимом "Аблаев Мэмет Юсупович". #FreeChiygoz- Николай Полозов (@nikolai_polozov) 13 февраля 2017 г.