Суд по делу А.Чийгоза сегодня продолжит допрос "секретного свидетеля"

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Суд по делу заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза продолжит допрос "секретного свидетеля". Об этом адвокат Николай Полозов сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.