Суд у Сімферополі сьогодні розгляне скаргу М.Полозова на допит ФСБ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Суди в окупованому Криму сьогодні розглянуть апеляції на продовження арешту фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" і скаргу адвоката Миколи Полозова на допит ФСБ. Про це повідомив голова ЦВК Курултаю кримських татар Заїр Смедляєв у Facebook, передає УНН.
Так, за інформацією З.Смедляєва, сьогодні, 24 березня, з 10:00 Верховному суді Криму почнуться розгляду апеляційних скарг на постанови Київського районного суду м.Сімферополя на продовження строків тримання під вартою Абдуллаєва Теймура, Абдуллаєва Узеїра, Ісмаїлова Рустема, Саледінова Айдера і можливо Джемаденова Еміля (по ньому поки точної інформації немає).
О 14:00 в Київському районному суді Сімферополя відбудеться розгляд скарги адвоката Миколи Полозова на незаконний допит його в як свідка у справі Ільмі Умерова слідчим ФСБ.
Як повідомляв УНН, М.Полозов більше не захищатиме інтереси І.Умерова.
Нагадаємо, 15 березня Слідчий комітет Російської Федерації по Криму допитав заступника голови Меджлісу Ільму Умерова в рамках дослідчої перевірки у справі адвоката Миколи Полозова.