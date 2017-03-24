Суд в Симферополе сегодня рассмотрит жалобу М.Полозова на допрос ФСБ

Так, по информации З.Смедляева, сегодня, 24 марта, с 10:00 в Верховном суде Крыма начнутся рассмотрения апелляционных жалоб на постановления Киевского районного суда Симферополя на продление сроков содержания под стражей Абдуллаева Теймура, Абдуллаева Узеира, Исмаилова Рустема, Салединова Айдер и возможно Джемаденова Эмиля (по нему пока точной информации нет).

В 14:00 в Киевском районном суде Симферополя состоится рассмотрение жалобы адвоката Николая Полозова на незаконный допрос его в качестве свидетеля по делу Ильми Умерова следователем ФСБ.

Как сообщал УНН, М.Полозов больше не будет защищать интересы И.Умерова.

Напомним, 15 марта Следственный комитет Российской Федерации по Крыму допросил заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова в рамках доследственной проверки по делу адвоката Николая Полозова.