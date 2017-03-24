Суд в Симферополе сегодня рассмотрит жалобу М.Полозова на допрос ФСБ

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Киев • УНН

 • 8689 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Суды в оккупированном Крыму сегодня рассмотрят апелляции на продление ареста фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" и жалобу адвоката Николая Полозова на допрос ФСБ. Об этом сообщил председатель ЦИК Курултая крымских татар Заир Смедляев в Facebook, передает УНН.

Так, по информации З.Смедляева, сегодня, 24 марта, с 10:00 в Верховном суде Крыма начнутся рассмотрения апелляционных жалоб на постановления Киевского районного суда Симферополя на продление сроков содержания под стражей Абдуллаева Теймура, Абдуллаева Узеира, Исмаилова Рустема, Салединова Айдер и возможно Джемаденова Эмиля (по нему пока точной информации нет).

В 14:00 в Киевском районном суде Симферополя состоится рассмотрение жалобы адвоката Николая Полозова на незаконный допрос его в качестве свидетеля по делу Ильми Умерова следователем ФСБ.

Как сообщал УНН, М.Полозов больше не будет защищать интересы И.Умерова.

Напомним, 15 марта Следственный комитет Российской Федерации по Крыму допросил заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова в рамках доследственной проверки по делу адвоката Николая Полозова.

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