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Суд у Румунії ухвалив депортувати проросійського націоналіста з Сербії, що воював в Україні

Київ • УНН

 • 9736 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Румунії суд ухвалив депортувала громадянина Сербії, відомого своїми націоналістичними і проросійськими поглядами, і заборонити йому в’їзд на 15 років як небажаній особі після того, як він намагався здобути таємну інформацію про військові об’єкти й інфраструктуру. Повідомила Румунська інформаційна служба (SRI), головна спецслужба країни, передає УНН з посиланням Радіо Свобода.

За даними спецслужби, 42-річний Братислав Живкович, який, зокрема, у 2014–15 роках воював в Україні на боці російських гібридних сил, "виявляв зацікавленість у здобутті таємних документів про критичну інфраструктуру і об’єкти національних і союзних у НАТО військ на південному сході Румунії з метою вплинути на стратегічне партнерство в НАТО", – повідомив речник служби.

Як сказав речник Овідіу Марінча, Братислава Живковича затримали, коли він фотографував військові радарні установки на узбережжі Чорного моря і намагався передати їхні координати. Речник запевнив, що серб не зумів дістати жодного таємного документа, але, за словами представника спецслужби, він становить загрозу для національної безпеки Румунії.

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За даними спецслужби, Живкович брав участь іще в конфліктах 1990-х років – у Боснії, в Косові, також діяв у Хорватії, а у 2014–15 роках брав участь на боці російських гібридних сил у захопленні Криму і агресії на Донбасі, за що він внесений у списки українського центру "Миротворець".

Також повідомляють, що він близький друг Александара Синджелича, сербського націоналіста, якого вважають пов’язаним із організаторами минулорічного невдалого проросійського державного перевороту в Чорногорії, що мав на меті зірвати вступ тієї країни до НАТО.

Сербія є традиційним союзником Росії, до того ж вона залежить від російських енергоносіїв. Серед сербів здавна поширене схвальне ставлення до Росії і всіх її дій.

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