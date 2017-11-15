Суд в Румынии постановил депортировать пророссийского националиста из Сербии, который воевал в Украине

По данным спецслужбы, 42-летний Братислав Живкович, который, в частности, в 2014-15 годах воевал в Украине на стороне российских гибридных сил, "проявлял заинтересованность в получении секретных документов о критической инфраструктуре и объектах национальных и союзных в НАТО войск на южном востоке Румынии с целью повлиять на стратегическое партнерство в НАТО", - сообщил представитель службы.

Как сказал представитель Овидиу Маринча, Братислава Живковича задержали, когда он фотографировал военные радарные установки на побережье Черного моря и пытался передать их координаты. Спикер заверил, что серб не сумевший получить ни одного тайного документа, но, по словам представителя спецслужбы, он представляет угрозу для национальной безопасности Румынии.

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По данным спецслужбы, Живкович участвовал еще в конфликтах 1990-х годов - в Боснии, в Косово, также действовал в Хорватии, а в 2014-15 годах участвовал на стороне российских гибридных сил в захвате Крыма и агрессии на Донбассе, за что он внесен в списки украинского центра "Миротворец".

Также сообщается, что он близкий друг Александара Синджелича, сербского националиста, которого считают связанным с организаторами прошлогоднего неудачного пророссийского государственного переворота в Черногории, имел целью сорвать вступление этой страны в НАТО.

Сербия является традиционным союзником России, к тому же она зависит от российских энергоносителей. Среди сербов издавна распространено положительное отношение к России и всех ее действий.