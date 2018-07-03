Суд у Росії залишив Гриба під вартою до 20 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Суд у Росії залишив українського політв’язня Павла Гриба під вартою до 20 грудня. Про це у Facebook повідомив його батько Ігор, передає УНН.
“Щойно закінчилось судове засідання по справі Павла в Ростові-на-Дону. Рішення суду прогнозоване — залишити під вартою до 20 грудня та призначити попередні слухання на 09 липня в „Северо-Кавказском окружном военном суде“ у закритому режимі”, — повідомив І.Гриб.
Крім того, за його словами, П.Гриб виглядає дуже виснаженим.
“Адвокат Марина Дубровіна повідомила, що Павло виглядає дуже виснаженим і подавленим. Він не може придбати ні медикаментів, ні продуктів харчування, бо Росфінмоніторинг, як вже 3 місяці заборонив надсилати грошові перекази. В камері дуже спекотно і задушливо. Молимось, щоб Павло витримав ці тортури”, — зазначив його батько.
Нагадаємо, раніше адвокат повідомляла, що стан здоров’я затриманого українця Павла Гриба, який наразі перебуває у російському СІЗО, погіршується.