Суд в России оставил Гриба под стражей до 20 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Суд в России оставил украинского политзаключенного Павла Гриба под стражей до 20 декабря. Об этом в Facebook сообщил его отец Игорь, передает УНН.
"Только что закончилось судебное заседание по делу Павла в Ростове-на-Дону. Решение суда прогнозируемое - оставить под стражей до 20 декабря и назначить предварительные слушания на 9 июля в "Северо-Кавказском окружном военном суде" в закрытом режиме", - сообщил И.Гриб.
Кроме того, по его словам, П.Гриб выглядит очень истощенным.
"Адвокат Марина Дубровина сообщила, что Павел выглядит очень истощенным и подавленным. Он не может приобрести ни медикаментов, ни продуктов питания, потому что Росфинмониторинг как уже 3 месяца запретил отправлять денежные переводы. В камере очень жарко и душно. Молимся, чтобы Павел выдержал эту пытку", - отметил отец.
Напомним, ранее адвокат сообщала, что состояние здоровья задержанного укранца Павла Гриба, который сейчас находится в российском СИЗО, ухудшается.