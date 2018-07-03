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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 88239 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 113072 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 133954 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 140774 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 177874 просмотра

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7 марта, 15:45 • 142777 просмотра

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Суд в России оставил Гриба под стражей до 20 декабря

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июля. УНН. Суд в России оставил украинского политзаключенного Павла Гриба под стражей до 20 декабря. Об этом в Facebook сообщил его отец Игорь, передает УНН.

"Только что закончилось судебное заседание по делу Павла в Ростове-на-Дону. Решение суда прогнозируемое - оставить под стражей до 20 декабря и назначить предварительные слушания на 9 июля в "Северо-Кавказском окружном военном суде" в закрытом режиме", - сообщил И.Гриб.

Кроме того, по его словам, П.Гриб выглядит очень истощенным.

"Адвокат Марина Дубровина сообщила, что Павел выглядит очень истощенным и подавленным. Он не может приобрести ни медикаментов, ни продуктов питания, потому что Росфинмониторинг как уже 3 месяца запретил отправлять денежные переводы. В камере очень жарко и душно. Молимся, чтобы Павел выдержал эту пытку", - отметил отец.

Напомним, ранее адвокат сообщала, что состояние здоровья задержанного укранца Павла Гриба, который сейчас находится в российском СИЗО, ухудшается.

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