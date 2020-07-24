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Суд РФ переніс всі засідання по кримських “справах Хізб ут-Тахрір”

Суд РФ переніс всі засідання по кримських “справах Хізб ут-Тахрір”

Київ • УНН

 • 12499 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону переніс на три тижні засідання з розгляду всіх кримських “справ Хізб ут-Тахрір”. Про це повідомляє громадське об’єднання “Кримська солідарність” з посиланням на адвоката Лілю Гемеджі, передає УНН.

“Все засідання відклали на три тижні. Орієнтовно до 14 серпня не буде ніяких засідань, будуть тільки апеляції по запобіжному заходу. Секретарі нам кажуть, що не мають інформації щодо причини (перенесення — ред.). Обстановка складається таким чином, що ми не можемо не думати про зв’язок цієї події з коронавірусом”, — повідомила вона.

У прес-службі суду активістам “Кримської солідарності” повідомили, що COVID-19 у працівників не виявлено, а раптове перенесення розгляду справ пов’язане із захворюванням одного з суддів, який працює практично в усіх кримських процесах.

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Раніше суддя Південного окружного військового суду в російському Ростові-на-Дону Роман Сапрунов оголосив перерву в засіданні по алуштинській “справі Хізб ут-Тахрір” і переніс процес на тиждень. Він пояснив це тим, що інший суддя Різван Зубаіров “відсутній за станом здоров’я”.

Наразі Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону розглядає по суті кілька кримських “справ Хізб ут-Тахрір”: другу Бахчисарайську, Алуштинську, Красногвардійську та Білогірську.

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