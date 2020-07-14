Кулебу закликали зреагувати на заборону РФ кримчанам перетинати адмінкордон понад один раз

У заяві вказується, що у зв'язку з протиепідеміологічними заходами, з 29 березня 2020 року уряд РФ дозволив залишати Росію і Крим громадянам Росії, у яких є також інше громадянство, лише один раз.

“Тобто мешканці Криму мають можливість одноразово виїхати з Криму через російські КПВВ, посилаючись на норму про наявність у них громадянства України. Так, за інформацією окупаційних властей, жителі Криму, які мають „громадянство РФ“, не зможуть покинути територію півострову на підставі тільки українського паспорту і підлягають адміністративній відповідальності”, — йдеться в заяві.

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Крім цього, відзначається, що спроба повторного перетину адміністративного кордону Криму з Херсонщиною до зняття карантину буде вважатися “спробою незаконного перетину державного кордону”, за що передбачена кримінальна відповідальність відповідно до законодавства Росії. У “КримSOS” підкреслили, що така ситуація ставить у скрутне становище абітурієнтів з Криму, які хочуть вступати до ВНЗ на материковій частині України.

“З початком вступної кампанії-2020 велика кількість дітей та їхніх батьків виїхали на підконтрольну територію України для складання іспитів, ЗНО та подання документів через Освітні Центри „Крим-Україна“. Таким чином, у розумінні російського законодавства, вони використали своє право на одноразовий виїзд з Криму. Тому після повернення та до закінчення карантинних обмежень вони не зможуть покинути окуповану територію, що ставить під загрозу можливість реалізації права на освіту”, — йдеться у заяві.

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В ініціативі звертають увагу на те, що наявність права власності на нерухомість та землю в Криму не входить до переліку підстав для в’їзду на півострів громадян України.

“Неможливість громадян України, які не проживають постійно у Криму, в’їхати на тимчасово окуповану територію України та розпоряджатися своїм майном... створює суспільний резонанс та обґрунтовані побоювання щодо можливої конфіскації цього майна окупаційною владою”, — зазначають активісти “КрымSOS”.

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Експерти організації вказують на те, що такою забороною Росія порушує Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 року, стаття 12 якого гарантує кожному, хто законно перебуває в Криму, право на вільне пересування та забороняє позбавляти громадян України права на в’їзд на територію власної держави.

“Громадська організація КримSOS просить МЗС України звернутися до міжнародного співтовариства з метою інформування та припинення порушення Росією прав мешканців Криму”, — йдеться в заяві.

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Дмитро Кулеба та Міністерство закордонних справ наразі публічно не зреагували на заяву активістів.

На початку липня прикордонне управління ФСБ Росії по анексованому Криму повідомило, що зареєстрованих на півострові кримчан будуть штрафувати за спробу перейти адміністративний кордон за українським паспортом. У свою чергу Україна не визнає російські паспорти, видані в анексованому Криму, і в’їхати на материкову частину України за ними не можна.

7 липня прессекретар Херсонського загону Державної прикордонної служби України Іван Шевцов повідомив в ефірі проєкту “Крим.Реалії”, що українські прикордонники нарахували понад 300 людей, яких Росія з початку місяця не пустила до Криму через адмінкордон.

Раніше у МЗС називали імена незаконно затриманих українців в окупованому Криму і висловили протест.