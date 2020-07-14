Кулебу призвали отреагировать на запрет РФ крымчанам пересекать админграницу более одного раза

В заявлении указывается, что в связи с противоэпидемиологическими мерами, с 29 марта 2020 года правительство РФ разрешило покидать РФ и Крым гражданам России, у которых имеется также иное гражданство лишь один раз.

“То есть, жители Крыма имеют возможность однократно выехать из Крыма через российские КПВВ, ссылаясь на норму о наличии у них гражданства Украины. Так, по информации оккупационных властей, жители Крыма, которые имеют „гражданство РФ“ не смогут покинуть территорию полуострова на основании только украинского паспорта и подлежат административной ответственности” — говорится в заявлении.

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Кроме этого, отмечается, что попытка повторного пересечения административной границы Крыма с Херсоном до снятия карантина будет считаться “попыткой незаконного пересечения государственной границы”, за что предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством России. В КрымSOS подчеркнули, что такая ситуация ставит в затруднительное положение абитуриентов из Крыма, которые хотят поступать в вузы на материковой части Украины.

“С началом вступительной кампании 2020 года большое количество детей и их родителей выехали на подконтрольную территорию Украины для сдачи экзаменов, ВНО и представления документов через Образовательные центры „Крым-Украина“. Таким образом, в понимании российского законодательства, они использовали свое право на однократный выезд из Крыма. Поэтому по возвращении и до окончания карантина они не смогут покинуть оккупированную территорию, что ставит под угрозу возможность реализации права на образование”, — говорится в заявлении.

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В инициативе обращают внимание на то, что наличие права собственности на недвижимость и землю в Крыму не входит в перечень оснований для въезда на полуостров граждан Украины.

“Невозможность граждан Украины, которые не проживают постоянно в Крыму, въехать на временно оккупированную территорию Украины и распоряжаться своим имуществом ... создает общественный резонанс и обоснованные опасения относительно возможной конфискации этого имущества оккупационными властями”, — отмечают активисты КрымSOS.

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Эксперты организации указывают на то, что таким запретом Россия нарушает Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года, статья 12 которого гарантирует каждому, кто законно находится в Крыму, право на свободное передвижение и запрещает лишать граждан Украины права на въезд на территорию собственной государства.

“Общественная организация КрымSOS просит МИД Украины обратиться к международному сообществу с целью информирования и прекращении нарушения Россией прав жителей Крыма”, — говорится в заявлении.

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Дмитрий Кулеба и Министерство иностранных дел пока публично не отреагировали на заявление активистов.

В начале июля пограничное управление ФСБ России по аннексированному Крыму сообщило, что зарегистрированных на полуострове крымчан будут штрафовать за попытку перейти административную границу по украинскому паспорту. В свою очередь Украина не признает российские паспорта, выданные в аннексированном Крыму, и въехать на материковую часть Украины по ним нельзя.

7 июля пресс-секретарь Херсонского отряда Государственной пограничной службы Украины Иван Шевцов сообщил в эфире проекту “Крым.Реалии”, что украинские пограничники насчитали более 300 человек, которых Россия с начала месяца не пустила в Крым через админграницу.

Ранее в МИД называли имена незаконно задержанных украинский в оккупированном Крыму и выразили протест.