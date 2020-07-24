Суд РФ перенес все заседания по крымским "делах Хизб ут-Тахрир"

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100003 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 108534 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 113389 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 144318 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114359 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 137607 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103379 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102742 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105007 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102250 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Суд РФ перенес все заседания по крымским "делах Хизб ут-Тахрир"

Суд РФ перенес все заседания по крымским "делах Хизб ут-Тахрир"

Киев  •  УНН

 • 12496 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону перенес на три недели заседание по рассмотрению всех крымских "дел Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность" со ссылкой на адвоката Лилю Гемеджи, передает УНН.

“Все заседания отложили на три недели. Ориентировочно до 14 августа не будет никаких заседаний, будут только апелляции по мере пресечения. Секретари нам говорят, что не имеют информации о причинах (переноса — ред.). Обстановка складывается таким образом, что мы не можем не думать о связи этого события с коронавирусом”, — сообщила она.

В пресс-службе суда активистам “Крымской солидарности” сообщили, что COVID-19 у сотрудников не обнаружен, а внезапное перенесение рассмотрения дел связано с заболеванием одного из судей, который работает практически во всех крымских процессах.

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Ранее судья Южного окружного военного суда в российском Ростове-на-Дону Роман Сапрунов объявил перерыв в заседании по алуштинскому “делу Хизб ут-Тахрир” и перенес процесс на неделю. Он объяснил это тем, что другой судья Ризван Зубаиров “отсутствует по состоянию здоровья”.

Сейчас Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассматривает по существу несколько крымских “дел Хизб ут-Тахрир”: второе Бахчисарайское, Алуштинское, Красногвардейское и Белогорское.

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