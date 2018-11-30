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Суд у РФ відмовив Фейгіну у відновленні статусу адвоката

Суд у РФ відмовив Фейгіну у відновленні статусу адвоката

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Мосміськсуд у РФ відмовив громадському захиснику українського журналіста Романа Сущенка Марку Фейгіну у відновленні статусу адвоката. Про це Фейгін написав у Facebook, передає УНН.

"Була розглянута моя апеляційна скарга у Мосміськсуді на рішення Хамовницького суду, який відмовив мені у позові до Адвокатської палати міста Москви про відновлення статусу адвоката. Зрозуміло, у скарзі відмовили", - написав Фейгін.

"Власне, чого чекати від цього мавпячого суду?" - додав він.

Нагадаємо, українському журналісту Роману Сущенко дозволили подзвонити з колонії його громадському захиснику Марку Фейгіну.

Як повідомляв УНН, 24 квітня рада адвокатської палати Москви ухвалила рішення про позбавлення Фейгіна адвокатського статусу. Після такого рішення суд РФ все ж допустив Фейгіна до розгляду справи українця Романа Сущенка як "іншої особи".

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