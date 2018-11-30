Суд в РФ отказал Фейгину в восстановлении статуса адвоката
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Мосгорсуд в РФ отказал общественному защитнику украинского журналиста Романа Сущенко Марку Фейгину в восстановлении статуса адвоката. Об этом Фейгин написал в Facebook, передает УНН.
"Была рассмотрена моя апелляционная жалоба в Мосгорсуде на решение Хамовнического суда, отказавшего мне в иске к Адвокатской палате города Москвы о восстановлении статуса адвоката. Разумеется, в жалобе отказали", - написал Фейгин.
"Собственно, чего ждать от этого обезьяньего суда?" - добавил он.
Напомним, украинскому журналисту Роману Сущенко разрешили позвонить из колонии его общественному защитнику Марку Фейгин.
Как сообщал УНН, 24 апреля совет адвокатской палаты Москвы принял решение о лишении Фейгина адвокатского статуса. После такого решения суд РФ все же допустил Фейгина к рассмотрению дела украинца Романа Сущенко как "другого лица".