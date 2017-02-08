Суд у РФ повторно визнав О.Навального винним у справі "Кіровлісу"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Ленінський районний суд Кірова у РФ визнав російського опозиціонера Олексія Навального винним в розкраданнях у справі "Кіровлісу". Про це повідомляє Радио Свобода, передає УНН.
"Ленінський районний суд Кірова визнав опозиціонера Олексія Навального винним в розкраданнях у справі "Кіровлісу", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, "вирок стосовно нього і бізнесмена Петра Офіцерова повинен бути оприлюднений в середу вдень".
У минулу п'ятницю відбулися дебати сторін. Представник обвинувачення попросив засудити О.Навального і П.Офіцерова до умовних термінів в 5 років і 4 роки відповідно і призначити їм штрафи по 500 тисяч рублів.
О.Навальний написав у себе в Twitter, що слова судді поки дослівно збігаються з текстом вироку, винесеного йому і Петру Офіцерову в 2013 році.
Тоді вони були засуджені до умовних термінів у справі "Кіровлісу". Слідство стверджувало, що вони організували розкрадання десяти тисяч кубометрів лісу, чим завдали регіону збитків в 16 мільйонів рублів. Європейський суд з прав людини визнав вирок неправосудним. Після його скасування в листопаді 2016 року Верховний суд Росії направив справу на новий розгляд.