Суд в РФ повторно признал А.Навального виновным по делу "Кировлес"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Ленинский районный суд Кирова в РФ признал российского оппозиционера Алексея Навального виновным в хищениях по делу "Кировлес". Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.
"Ленинский районный суд Кирова признал оппозиционера Алексея Навального виновным в хищениях по делу "Кировлес", - говорится в сообщении.
Как отмечается, "приговор в отношении него и бизнесмена Петра Офицерова должен быть обнародован в среду днем".
В минувшую пятницу состоялись прения сторон. Представитель обвинения попросил приговорить А.Навального и П.Офицерова к условным срокам в 5 лет и 4 года соответственно и назначить им штрафы по 500 000 рублей.
А.Навальный написал у себя в Twitter, что слова судьи пока дословно совпадают с текстом приговора, вынесенного ему и Петру Офицерову в 2013 году.
Тогда они были приговорены к условным срокам по делу "Кировлес". Следствие утверждало, что они организовали хищение десяти тысяч кубометров леса, чем нанесли региона убытков в 16 млн рублей. Европейский суд по правам человека признал приговор неправосудным. После его отмены в ноябре 2016 г. Верховный суд России направил дело на новое рассмотрение.