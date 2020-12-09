Суд у Лозанні має продемонструвати, чи важливі ще спортивні принципи для світового футболу - Маркевич

"...це вже питання верховенства спортивного принципу у світовому футболі. Я особисто дуже чекаю на справедливе рішення, як і вся футбольна українська та і не тільки футбольна спільнота. Результат футбольного матчу має вирішуватися на полі – хай призначать дату і сильніший переможе", - сказав він.

Функціонер вважає, що ситуація, коли команда не має жодної перемоги та залишається в елітному девізіоні тільки через рішення футбольних чиновників - є неприйнятною.

"Це неприйнятно абсолютно, шанс повинні мати усі. І не футбольні чиновники мають вирішувати, а боротьба на полі. Так, хід і результат розслідування справи покажуть наявність спортивної ідеології. Бажаю українцям успіху і справедливого рішення, на яке вони і наші футболісти заслуговують", - додав Маркевич.

Нагадаємо, після рішення про техпоразку для України, швейцарські уболівальники розкритикували і дисциплінарний комітет УЄФА, і свою збірну, і лікаря кантону Люцерн.

В УАФ заявили про наміри оскаржити це рішення у Лозанні і налаштовані оптимістично.