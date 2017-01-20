Суд у Лондоні винесе перший вердикт у справі "боргу Януковича" за один-три місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Високий суд у Лондоні після завершення перших слухань за позовом Росії до України щодо виплати кредиту в 3 мільярди доларів, який в грудні 2013 року отримав український уряд від РФ, який називають "боргом Януковича", винесе вердикт в термін від одного до трьох місяців, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Росія подала позов до Високого суду Лондона в лютому 2016 року, зажадавши виплати Україною 3 мільярдів доларів і ще 75 мільйонів доларів як відсотків.
Однією з причин протиріч між сторонами є форма, у якій ця позику була видана. Москва наполягає, що борг є суверенним, тобто державним, бо випущені українським урядом облігації були куплені за гроші Фонду національного добробуту, який відноситься до засобів федерального бюджету Росії. З іншого боку, оскільки євробонди були випущені на відкритому ринку, Мінфін України вважає ці три мільярди не позикою від "органів управління іноземних держав", а "заборгованістю по випущених цінних паперах на зовнішньому ринку".
Згідно з офіційною позицією Мінфіну та МЗС України, взятий в грудні 2013 року кредит порушував "встановлені на той час обмеження позик", а також був результатом "примусу, який здійснювався з боку Росії протягом 2013 року з метою не допустити укладення Україною Угоди про асоціацію з ЄС".
Нагадаємо, Високий суд Лондона завершив слухання у справі "боргу Януковича".