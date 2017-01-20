Суд в Лондоне вынесет первый вердикт по делу "долга Януковича" за один-три месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Высокий суд в Лондоне после завершения первых слушаний по иску России к Украине по выплате кредита в 3 миллиарда долларов, который в декабря 2013 года получило украинское правительство от РФ, называют "долгом Януковича", вынесет вердикт в срок от одного до трех месяцев, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Россия подала иск в Высокий суд Лондона в феврале 2016 года, потребовав выплаты Украиной 3 миллиардов долларов и еще 75 миллионов долларов в качестве процентов.
Одной из причин противоречий между сторонами есть форма, в которой эта заем был выдан . Москва настаивает, что долг является суверенным, то есть государственным, так как выпущенные украинским правительством облигации были куплены за деньги Фонда национального благосостояния, который относится к средствам федерального бюджета России. С другой стороны, поскольку евробонды были выпущены на открытом рынке, Минфин Украины считает эти три миллиардова не займом от "органов управления иностранных государств", а "задолженностью по выпущенным ценным бумагам на внешнем рынке".
Согласно официальной позиции Минфина и МИД Украины, взятый в декабря 2013 года кредит нарушал "установленные в то время ограничения займов", а также был результатом "принуждения, который осуществлялся со стороны России в течение 2013 года с целью не допустить заключения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС ".