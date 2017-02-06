Суд у Криму залишив під вартою А.Чийгоза
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Верховний суд окупованого Криму залишив під вартою заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза. Про це повідомив адвокат Микола Полозов у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Порадившись на місці, судді вирішили залишили Ахтема Чийгоза під вартою. Не змінились обставини, кажуть”, — написав М.Полозов.
Адвокат зазначив, що за відсутності доказів провини А.Чийгоза в досліджених речдоках і допитах свідків захист клопотав про зміну запобіжного заходу.
Нагадаємо, А.Чийгозу інкримінують “організацію та участь у масових безладах під стінами” кримського парламенту 26 лютого 2014 року.
Посовещавшись на месте, судьи решили оставить Ахтема Чийгоза под стражей. Не изменились обстоятельства, говорят.#FreeChiygoz— Николай Полозов (@nikolai_polozov) 6 февраля 2017 г.