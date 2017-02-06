Суд в Крыму оставил под стражей А.Чийгоза
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Верховный суд оккупированного Крыма оставил под стражей заместителя главы Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Посоветовавшись на месте, судьи решили оставили Ахтема Чийгоза под стражей. Не изменились обстоятельства, говорят", - написал Н.Полозов.
Адвокат отметил, что при отсутствии доказательств вины А.Чийгоза в исследованных вещдоках и допросах свидетелей защита ходатайствовала об изменении меры пресечения.
Напомним, А.Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен" крымского парламента 26 февраля 2014 года.
Посовещавшись на месте, судьи решили оставить Ахтема Чийгоза под стражей. Не изменились обстоятельства, говорят. #FreeChiygoz- Николай Полозов (@nikolai_polozov) 6 февраля 2017 г.