Суд у Криму розгляне апеляцію щодо місця проведення процесу над І.Умеровим
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У підконтрольному Кремлю Верховному суді Криму планують розглянути апеляційну скаргу щодо узгодження місця проведення суду над заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеровим. Про це він сам повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"4 травня в 13:30 в Верховному суді (вул. Павленко, 2) відбудеться розгляд апеляції адвокатів щодо визначення місця проведення судового засідання над моєю кримінальною справою. Раніше Бахчисарайський райсуд відмовився від мене через “небезпеки” виникнення “зацікавленості” суддів, оскільки я довгий час був керівником району", - написав І.Умеров.
У підконтрольній Кремлю прокуратурі Криму заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерову 21 березня вручили обвинувачувальний висновок у кримінальній справі.
Зазначимо, І.Умеров був затриманий окупаційною владою Криму в травні 2016 року невдовзі після заборони діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.
Також нагадаємо, І.Умерова включили в список чинних терористів і екстремістів РФ.