Суд в Крыму рассмотрит апелляцию о месте проведения процесса над И.Умеровым

"4 мая в 13:30 в Верховном суде (ул. Павленко, 2) состоится рассмотрение апелляции адвокатов по определению места проведения судебного заседания над моим уголовным делом. Ранее Бахчисарайский райсуд отказался от меня из-за "опасности" возникновения "заинтересованности" судей, поскольку я долгое время был руководителем района", - написал И.Умеров.

В подконтрольной Кремлю прокуратуре Крыма заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову 21 марта вручили обвинительное заключение по уголовному делу.

Отметим, И.Умерова был задержан оккупационными властями Крыма в мае 2016 года вскоре после запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

Также напомним, И.Умерова включили в список действующих террористов и экстремистов РФ.