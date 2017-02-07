Суд у Криму продовжив розгляд справи А.Чийгоза без його особистої присутності
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Верховний суд окупованого Криму продовжив розгляд справи заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, відмовивши захисту у клопотанні про доставлення звинуваченого у залу суда. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив його адвокат Микола Полозов, передає УНН.
“Сьогоднішнє судове засідання традиційно почалося з клопотання захисту про доставлянні Ахтема Чийгоза в зал суду для безпосередньої участі в судовому засіданні. Як і попередні аналогічні клопотання, суд залишив це клопотання без розгляду, вказавши на те, що раніше це питання було судом остаточно вирішене”, — повідомив адвокат.
За словами адвоката, прокурор продовжила розгляд речових доказів, відеозаписів подій 26 лютого, які не підтверджують провину А.Чийгоза.
Нагадаємо, А.Чийгозу інкримінують “організацію та участь у масових безладах під стінами” кримського парламенту 26 лютого 2014 року.
Як повідомляв УНН, Верховний суд окупованого Криму залишив під вартою заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза.