Суд в Крыму продолжил рассмотрение дела А.Чийгоза без его личного присутствия

"Сегодняшнее судебное заседание традиционно началось с ходатайства защиты о доставлении Ахтема Чийгоза в зал суда для непосредственного участия в судебном заседании. Как и предыдущие аналогичные ходатайства, суд оставил это ходатайство без рассмотрения, указав на то, что ранее этот вопрос был судом окончательно решен", - сообщил адвокат.

По словам адвоката, прокурор продолжила рассмотрение вещественных доказательств, видеозаписей событий 26 февраля, которые не подтверждают вину А.Чийгоза.

Напомним, А.Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен" крымского парламента 26 февраля 2014 года.

Как сообщал УНН, Верховный суд оккупированного Крыма оставил под стражей заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза.