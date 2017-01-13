Суд у Києві сьогодні проведе підготовче засідання у справі масових заворушень під ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Подільський районний суд Києва сьогодні о 14:00 проведе підготовче судове засідання у справі щодо заворушень під Верховною Радою 31 серпня 2015 року, передає УНН.
Так, 23 грудня підготовче засідання щодо цієї справи не відбулося у зв’язку з хворобою двох обвинувачених.
Як повідомляв УНН, 31 серпня минулого року Верховна Рада ухвалила у першому читанні президентський законопроект про зміни до Конституції у частині децентралізації. В цей час відбулися заворушення біля стін парламенту, були кинуті димові шашки, вибухові пакети і бойова граната у бік правоохоронців. У результаті отриманих від вибуху травм загинуло четверо військовослужбовців Національної гвардії і близько 130 правоохоронців отримали поранення.
МВС у зв’язку з подіями під Радою відкрило низку кримінальних проваджень проти активістів. Після чого суд застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці без можливості внесення застави для 16 затриманих під ВР. У тому числі, до підозрюваного у киданні гранати під ВР Ігоря Гуменюка суд обрав арешт без можливості внесення застави.