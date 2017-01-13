Суд в Киеве сегодня проведет подготовительное заседание по делу массовых беспорядков под ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Подольский районный суд Киева сегодня в 14:00 проведет подготовительное судебное заседание по делу массовых беспорядков под Верховной Радой 31 августа 2015 года, передает УНН.
Так, 23 декабря подготовительное заседание по этому делу не состоялось в связи с болезнью двух обвиняемых.
Как сообщал УНН, 31 августа прошлого года Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об изменениях в Конституцию в части децентрализации. В это время произошли беспорядки у стен парламента, были брошены дымовые шашки, взрывные пакеты и боевая граната в сторону правоохранителей. В результате полученных от взрыва травм погибли четверо военнослужащих Национальной гвардии и около 130 правоохранителей получили ранения.
МВД в связи с событиями под Радой открыло ряд уголовных производств против активистов. После чего суд применил меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без возможности внесения залога для 16 задержанных под ВР. В том числе, подозреваемому в бросании гранаты под ВР Игорю Гуменюку суд избрал арест без возможности внесения залога.