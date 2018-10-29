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Суд у Києві сьогодні обере запобіжний захід підозрюваній у вбивстві двох своїх дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Дарницький районний суд міста Києва сьогодні заслухає клопотання прокуратури про обрання міри запобіжного заходу жінці, яку правоохоронці підозрюють у вбивстві двох своїх дітей, про це УНН повідомили в прокуратурі міста Києва.

Прокурори подали до суду клопотання про застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Слухання відбудеться в 16:00 в Дарницькому районному суді.

Зазначимо, прокуратура Києва сьогодні оголосила жінці підозру за п.п.1, ч.2 ст 115 КК України (умисне вбивство двох осіб, а також малолітніх дітей). Згідно з Кримінальним кодексом України, стаття 115 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або пожиттєве ув’язнення.

Нагадаємо, 28 жовтня в Києві затримали матір двох дітей, яку підозрюють у їхньому вбивстві. Хлопчика і дівчинку 2013 і 2012 років народження виявили в озері в Дарницькому районі столиці.

Додамо, пряму трансляцію з судового засідання можна буде подивитися на сторінці УНН в Facebook і на YOUTUBE-каналі УНН.

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