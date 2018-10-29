Суд у Києві сьогодні обере запобіжний захід підозрюваній у вбивстві двох своїх дітей

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Дарницький районний суд міста Києва сьогодні заслухає клопотання прокуратури про обрання міри запобіжного заходу жінці, яку правоохоронці підозрюють у вбивстві двох своїх дітей, про це УНН повідомили в прокуратурі міста Києва.