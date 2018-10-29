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Суд в Киеве сегодня изберет меру пресечения подозреваемой в убийстве двух своих детей

Суд в Киеве сегодня изберет меру пресечения подозреваемой в убийстве двух своих детей

Киев  •  УНН

 • 12341 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Дарницкий районный суд города Киева сегодня заслушает ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения женщине, которую правоохранители подозревают в убийстве двух своих детей, об этом сообщили УНН в прокуратуре города Киева.

Прокуроры подали в суд ходатайство о применении к подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Слушание состоится в 16:00 в Дарницком районном суде.

Отметим, прокуратура Киева сегодня объявила женщине подозрение по п.п.1, ч.2 ст 115 УК Украины (умышленное убийство двух лиц, а также малолетних детей). Согласно Уголовному кодексу Украины, статья 115 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, 28 октября в Киеве задержали мать двоих детей, которую подозревают в их убийстве. Мальчика и девочку 2013 и 2012 годов рождения обнаружили в озере в Дарницком районе столицы.

Добавим, прямую трансляцию судебного заседания можно будет посмотреть на странице УНН в Facebook и на YOUTUBE-канале УНН.

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