Суд у Дніпрі позбавив російську мову статусу регіональної
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Дніпропетровський окружний адміністративний суд скасував рішення від 2012 року щодо надання статусу російській мові, як регіональній в Дніпропетровській області. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.
Цитата
"Визнати протиправним і нечинним з 28.02.2018 року рішення Дніпропетровської обласної ради “Про підтримку мовної політики в Україні» №333-14/VІ від 17.08.2012 року", - йдеться в ухвалі.
Деталі
Зокрема, суд постановив, що рішення Дніпропетровської обласної ради про підтримку мовної політики в Україні, згідно з яким зберігався регіональний статус російської мови, визнається протиправним. Він визнав, що це суперечить чинному закону про державну мову.
Це рішення набуде чинності після того, як закінчиться термін подачі апеляційної скарги всіма учасниками справи.
Додамо
13 липня Миколаївський окружний адміністративний суд позбавив російську мову статусу регіональної у Миколаєві.
Доповнення
Під час засідання 28 лютого 2018 року КСУ ухвалив рішення, відповідно до якого ухвалений у 2012 році Закон "Про засади державної мовної політики" визнається таким, що не відповідає Конституції України.
Після цього в регіонах почали скасовувати регіональний статус російської мови.
До останнього чинними залишалися рішення щодо функціонування регіональних мов Дніпропетровської та Луганської обласних рад, та в окремих громадах Одеської та Закарпатської областей.