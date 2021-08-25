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Суд в Днепре лишил русский язык статуса регионального

Суд в Днепре лишил русский язык статуса регионального

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. Днепропетровский окружной административный суд отменил решение от 2012 года о предоставлении статуса русскому языку, как региональному в Днепропетровской области. Об этом говорится в решении суда, передает УНН.

Цитата

“Признать противоправным и недействительным с 28.02.2018 года решение Днепропетровского областного совета ”О поддержке языковой политики в Украине" № 333-14/VI от 17.08.2012 года“, — говорится в постановлении.

Детали

В частности, суд постановил, что решение Днепропетровского областного совета о поддержке языковой политики в Украине, согласно которому сохранялся региональный статус русского языка, признается противоправным. Он признал, что это противоречит действующему закону о государственном языке.

Это решение вступит в силу после того, как закончится срок подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела.

Добавим

13 июля Николаевский окружной административный суд лишил русский язык статуса регионального в Николаеве.

Дополнение

Во время заседания 28 февраля 2018 года КСУ принял решение, согласно которому принятый в 2012 году Закон “Об основах государственной языковой политики” признается не соответствующим Конституции Украины.

После этого в регионах начали отменять региональный статус русского языка.

До последнего действующими оставались решение по функционированию региональных языков Днепропетровской и Луганской областных советов, и в отдельных общинах Одесской и Закарпатской областей.

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