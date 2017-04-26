Суд сьогодні розгляне продовження строку покладених на Р.Насірова обов’язків - САП

"Судове засідання відбудеться сьогодні о 16:00", - сказав Р.Симків.

Він уточнив, що САП звернулася з клопотанням до суду про продовження терміну покладених на Р.Насірова обов'язків.

Зокрема йдеться про те, що суд, обравши йому запобіжний захід, зобов’язав голову ДФС з'являтися за першим викликом до слідчого, здати паспорти, не виїжджати за межі Києва, а також утриматися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.

При цьому Р.Симків нагадав, що обраний Р.Насірову запобіжний захід - застава діятиме до завершення досудового розслідування.

При цьому представник захисту Романа Насірова у коментарі УНН повідомив, що проситиме суд відмовити у задоволенні цього клопотання.

"Ми будемо просити суд відмовити у задоволенні даного клопотання у зв’язку з тим, що вони (САП – ред.) обіцяли за два місяці закінчити (розслідування - ред.), а у клопотанні написали, що особливо складна справа і треба ще розслідувати", - сказав адвокат Р.Насірова Олександр Лисак.

Він додав, що Р.Насірова допитали за весь час лише один раз.

О.Лисак зазначив, що в матеріалах клопотання відсутня постанова Н.Холодницького про продовження строків досудового розслідування.

Нагадаємо, Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.

Він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.