Суд сегодня рассмотрит продление срока возложенных на Р.Насирова обязанностей - САП

"Судебное заседание состоится сегодня в 16:00", - сказал Р.Сымкив.

Он уточнил, что САП обратилась с ходатайством в суд о продлении срока возложенных на Р.Насирова обязанностей.

В частности речь идет о том, что суд, выбрав ему меру пресечения, обязал главу ГФС являться по первому вызову к следователю, сдать паспорта, не выезжать за пределы Киева, а также воздержаться от общения со свидетелями в уголовном производстве.

При этом Р.Сымкив напомнил, что выбранная Р.Насирову мера пресечения - залог будет действовать до завершения досудебного расследования.

При этом представитель защиты Романа Насирова в комментарии УНН сообщил, что будет просить суд отказать в удовлетворении этого ходатайства.

"Мы будем просить суд отказать в удовлетворении данного ходатайства в связи с тем, что они (САП - ред.) обещали за два месяца закончить (расследование - ред.), а в ходатайстве написали, что особенно сложное дело и надо еще расследовать", - сказал адвокат Р.Насирова Александр Лысак.

Он добавил, что Р.Насирова допросили за все время только один раз.

А.Лисак отметил, что в материалах ходатайства отсутствует постановление Н.Холодницкого о продлении сроков предварительного расследования.

Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога, который за него внесла жена.