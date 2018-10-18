Суд сьогодні продовжить розгляд справи щодо вбивства Вороненкова (виправлено)
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Шевченківський районний суд Києва сьогодні продовжить розгляд кримінального провадження за обвинуваченням Ярослава Тарасенка та Олександра Лося у вбивстві екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби суду.
"18 жовтня 2018 року на 11:00 призначено судове засідання з розгляду кримінального провадження за обвинуваченням Тарасенка Ярослава Миколайовича – обвинуваченого за ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України та Лося Олександра Сергійовича – обвинуваченого за ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, у середині липня столична прокуратура повторно внесла до суду обвинувальний акт у справі вбивства Вороненкова, виправивши технічні неточності, вказані судом.
13 червня Шевченківський районний суд Києва повернув прокурору обвинувальний акт щодо Ярослава Тарасенка та Олександра Лося, підозрюваних у вбивстві екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
23 березня 2017 року у Києві застрелили колишнього депутата російського парламенту Дениса Вороненкова. У травні 2018 року слідство у справі убивства Вороненкова було завершено.
У цій справі повідомлено про підозру організатору та п'ятьом співучасникам.
Прокуратура оголосила про підозру у співучасті у вбивстві екс-депутата держдуми РФ Ярославу Тарасенку - за ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 КК України та Олександру Лосю - за ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 КК України. Вони обидва перебувають під вартою.
Матеріали щодо організатора (громадянина РФ Володимира Тюріна) та двох інших співучасників злочину (уродженця міста Харкова Юрія Василенка та громадянина України Ярослава Левенця), які наразі переховуються від органу досудового розслідування та перебувають у розшуку, виділені в окреме провадження, досудове розслідування у якому триває.