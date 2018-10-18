Суд сегодня продолжит рассмотрение дела об убийстве Вороненкова (исправлено)
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Шевченковский районный суд Киева сегодня продолжит рассмотрение уголовного производства по обвинению Ярослава Тарасенко и Александра Лося в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы суда.
"18 октября 2018 на 11:00 назначено судебное заседание по рассмотрению уголовного производства по обвинению Тарасенко Ярослава Николаевича - обвиняемого по ч. 5 ст. 27 п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины и Лося Александра Сергеевича - обвиняемого по ч. 5 ст. 27 п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины ", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в середине июля столичная прокуратура повторно внесла в суд обвинительный акт по делу убийства Вороненкова, исправив технические неточности, указанные судом.
13 июня Шевченковский районный суд Киева вернул прокурору обвинительный акт по Ярослава Тарасенко и Александра Лося, подозреваемых в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
23 марта 2017 в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова. В мая 2018 года следствие по делу об убийстве Вороненкова было завершено.
В этом деле сообщено о подозрении организатору и пяти соучастникам.
Прокуратура объявила о подозрении в соучастии в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Ярославу Тарасенко - по ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 УК Украины и Александру Лосю - по ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 УК Украины. Они оба находятся под стражей.
Материалы в отношении организатора (гражданина РФ Владимира Тюрина) и двух других соучастников преступления (уроженца города Харькова Юрия Василенко и гражданина Украины Ярослава Левенца), которые сейчас скрываются от органа досудебного расследования и находятся в розыске, выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором продолжается.