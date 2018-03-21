Суд сьогодні продовжить розгляд справи резонансної харківської ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Київський районний суд Харкова у середу продовжить засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова у справі щодо смертельної харківської ДТП, передає УНН.
На сьогоднішньому засіданні, початок якого запланований о 14:00, планують заслуховувати свідків ДТП, а після них - Г.Дронова.
Нагадаємо, 12 березня в суді підозрювана в скоєнні смертельної ДТП в Харкові Олена Зайцева заявила, що в день події відчувала себе нормально.
О.Зайцеву та Г.Дронова обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб) КК України.
Нагадаємо, 18 жовтня минулого року в Харкові на перехресті вулиць Сумської та Меченікова сталася кривава ДТП, в результаті якої на місці загинули п'ять осіб, ще одна дівчина від отриманих травм за тиждень померла в лікарні.