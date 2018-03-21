Суд сегодня продолжит рассмотрение дела резонансного харьковского ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Киевский районный суд Харькова в среду продолжит заседание в уголовном производстве по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова по делу о смертельном харьковском ДТП, передает УНН.
На сегодняшнем заседании, начало которого запланировано в 14:00, планируют заслушать свидетелей ДТП, а после них - Г.Дронова.
Напомним, 12 марта в суде подозреваемая в совершении смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева заявила, что в день происшествия чувствовала себя нормально.
Е.Зайцеву и Г.Дронова обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.З ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) УК Украины.
Напомним, 18 октября прошлого года в Харькове на перекрестке улиц Сумской и Меченикова произошло кровавое ДТП, в результате которого на месте погибли пять человек, еще одна девушка от полученных травм через неделю скончалась в больнице.