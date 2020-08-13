Суд сьогодні продовжить дослідження доказів у справі нового українського правопису
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва сьогодні продовжить дослідження доказів у справі щодо оскарження нового українського правопису. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі суду.
"Судове засідання відбудеться об 11:30", - сказали в пресслужбі.
Нагадаємо, суд у справі щодо нового українського правопису перейшов до стадії дослідження доказів.
Як повідомляв УНН, Окружний адміністративний суд Києва об’єднав в одне провадження дві справи щодо оскарження нової редакції правопису та призначив до розгляду по суті.
Нагадаємо, позивачка звернулася до суду в інтересах своєї доньки — учениці 7-го класу — та просить суд визнати протиправною та нечинною постанову Кабміну № 437 від 22 травня 2019 року “Про питання українського правопису”.
Також до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов ще один позов до Кабміну щодо визнання незаконною та скасування постанови уряду № 437, якою було затверджено український правопис в новій редакції. Позивачем виступає ГО.
Нова редакція “Українського правопису” набрала чинності 3 червня 2019 року. Після цього Міністерство освіти і науки опублікувало остаточну версію нової редакції “Українського правопису”.