Суд сьогодні приступить до розгляду справи про надання хабара Холодницькому
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Шевченківський районний суд Києва сьогодні розпочне розгляд кримінального провадження за обвинуваченням суддів Кіровського районного суду Дніпра за надання хабара керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому, передає УНН.
У понеділок 23 квітня о 15:00 розпочнеться підготовче засідання у кримінальному провадженні щодо суддів Н.Овчаренко та Г.Підберезного.
Як повідомляв УНН, у лютому 2018 року Генеральна прокуратура України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою суддів Кіровського районного суду Дніпра у намаганні дати хабар керівнику САП Назару Холодницькому.
Департамент економіки ГПУ з оперативним супроводом СБУ за заявою керівника САП Холодницького про пропонування йому хабара в розмірі 300 тис. дол. затримали "на гарячому" голову Кіровського районного суду міста Дніпро Геннадія Підберезного та суддю цього ж суду Наталію Овчаренко, які намагалися домовитися про закриття справи проти останньої.