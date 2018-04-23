Суд сегодня приступит к рассмотрению дела о даче взятки Холодницкому

В понедельник 23 апреля в 15:00 начнется подготовительное заседание в уголовном производстве в отношении судей Н.Овчаренко и Г.Пидберезного.

Как сообщал УНН, в феврале 2018 года Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению судей Кировского районного суда Днепра в попытке дать взятку руководителю САП Назару Холодницкому.

Департамент экономики ГПУ с оперативным сопровождением СБУ по заявлению руководителя САП Назара Холодницокго о предложении ему взятки в размере 300 тыс. долл. задержали "на горячем" председателя Кировского районного суда города Днепр Геннадия Пидберезного и судью этого же суда Наталью Овчаренко, которые пытались договориться о закрытии дела против последней.