Суд сегодня приступит к рассмотрению дела о даче взятки Холодницкому
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Шевченковский районный суд Киева сегодня начнет рассмотрение уголовного производства по обвинению судей Кировского районного суда Днепра за дачу взятки руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому, передает УНН.
В понедельник 23 апреля в 15:00 начнется подготовительное заседание в уголовном производстве в отношении судей Н.Овчаренко и Г.Пидберезного.
Как сообщал УНН, в феврале 2018 года Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению судей Кировского районного суда Днепра в попытке дать взятку руководителю САП Назару Холодницкому.
Департамент экономики ГПУ с оперативным сопровождением СБУ по заявлению руководителя САП Назара Холодницокго о предложении ему взятки в размере 300 тыс. долл. задержали "на горячем" председателя Кировского районного суда города Днепр Геннадия Пидберезного и судью этого же суда Наталью Овчаренко, которые пытались договориться о закрытии дела против последней.