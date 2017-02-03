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Суд сьогодні о 16:00 почне обрання запобіжного заходу затриманому на хабарі посадовцю НБУ - ГПУ

Київ • УНН

 • 8249 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Печерський районний суд Києва сьогодні о 16:00 розгляне клопотання ГПУ про обрання запобіжного заходу Директору департаменту платіжних систем Національного банку України та трьом його спільникам, яких затримали під час одержання 25 тис. дол. хабара. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомила прес-секретар Генерального прокурора Лариса Сарган.

Суд сьогодні о 16:00 почне обрання запобіжного заходу затриманому на хабарі посадовцю НБУ - ГПУ

"О 16:00 Печерський суд почне розгляд клопотання ГПУ про обрання запобіжного заходу", - сказала Л.Сарган.

Нагадаємо, правоохоронці 2 лютого під час отримання останньої частити неправомірної вигоди у сумі 25 тис. доларів  затримали директора одного із департаментів Національного банку України та трьох його спільників, які виступали у ролі посередників. Один із вказаних осіб є громадянином Республіки Азербайджан, про що листом повідомлено посольство Республіки Азербайджан в Україні.

За інформацією правоохоронців, зазначений керівник Департаменту платіжних систем Нацбанку України розробив злочинну схему, спрямовану на вимагання та отримання через зазначених посередників від директора одного із товариств з обмеженою відповідальністю неправомірної вигоди на загальну суму 35 тис. доларів у два етапи за реєстрацію в Нацбанку внутрішньодержавної платіжної системи “Платисервіс” для здійснення готівкових та безготівкових переказів в межах України та видачу вказаному підприємству відповідного свідоцтва.

Затриманому представнику Нацбанку України повідомлено про підозру за ч.4 ст.368 КК України, а також його спільникам за ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 (одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у особливо великому розмірі для себе, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, а його спільникам посередництво у її отриманні) КК України та на даний час вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

НБУ повідомлено про відповідні слідчі дії Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України. Наразі В Нацбанку з’ясовують обставини та уточнють інформацію. В НБУ пообіцяли сприяти проведенню слідчих дій та надавати відповідну інформацію для розслідування.

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