Суд сегодня в 16:00 начнет избрание меры пресечения задержанному на взятке должностному лицу НБУ - ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Печерский районный суд Киева сегодня в 16:00 рассмотрит ходатайство ГПУ об избрании меры пресечения Директору департамента платежных систем Национального банка Украины и трем его сообщникам, которых задержали во время получения 25 тыс. долл. взятки. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган.
"В 16:00 Печерский суд начнет рассмотрение ходатайства ГПУ об избрании меры пресечения", - сказала Л.Сарган.
Напомним, правоохранители 2 февраля при получении последней части неправомерной выгоды в сумме 25 тыс. долларов задержали директора одного из департаментов Национального банка Украины и трех его сообщников, которые выступали в роли посредников. Одно из указанных лиц является гражданином Республики Азербайджан, о чем письмом сообщили посольство Республики Азербайджан в Украине.
По информации правоохранителей, указанный руководитель Департамента платежных систем Нацбанка Украины разработал преступную схему, направленную на вымогательство и получение через указанных посредников от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью неправомерной выгоды на общую сумму 35 тыс. долларов в два этапа за регистрацию в Нацбанке внутригосударственной платежной системы "Платисервис" для осуществления наличных и безналичных переводов в пределах Украины и выдачу указанному предприятию соответствующего свидетельства.
Задержанному представителю Нацбанка Украины сообщили о подозрении по ч.4 ст.368 УК Украины, а также его сообщникам по ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 (получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя, совмещенное с вымогательством неправомерной выгоды, а его сообщникам посредничество в ее получении) УК Украины и в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
НБУ сообщили о соответствующих следственных действиях Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины. Сейчас в Нацбанке выясняют обстоятельства и уточняют информацию. В НБУ пообещали содействовать проведению следственных действий и предоставлять соответствующую информацию для расследования.