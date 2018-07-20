Суд скасував рішення про відсторонення "Мілана" від єврокубків
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Спортивний арбітражний суд (CAS) скасував рішення Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відсторонити італійський "Мілан" від участі в Лізі Європи на 2019-2020 рік. Про це повідомляє прес-служба CAS, передає УНН.
CAS при розгляді питання апеляції ухвалив, що рішення УЄФА "не було пропорційним".
Зокрема, суд поставив під сумнів твердження про те, що "Мілан" не виконав вимогу беззбитковості. Таким чином, апеляція клубу була частково задоволена, і рішення про відсторонення клубу від єврокубків скасовано.
Нагадаємо, 27 червня в УЄФА вирішили відсторонити "Мілан" від участі в єврокубках у зв'язку з порушенням клубом правил щодо ліцензування клубів і фінансового "фейр-плей", перш за все - дотримання критеріїв беззбитковості. "Мілан" подав апеляцію на рішення УЄФА в CAS.