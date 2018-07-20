Суд отменил решение об отстранении "Милана" от еврокубков

CAS при рассмотре аппеляции постановил, что решение УЕФА "не было пропорциональным".

В частности, суд поставил под сомнение утверждение о том, что "Милан" не выполнил требование безубыточности. Таким образом, апелляция клуба была частично удовлетворена, и решение об отстранении клуба от еврокубков отменено.

Напомним, 27 июня в УЕФА приняли решение отстранить "Милан" от участия в еврокубках в связи с нарушением клубом правил по лицензированию клубов и финансовому "фэйр-плей", в первую очередь - соблюдения критериев безубыточности. "Милан" подал апелляцию на решение УЕФА в CAS.